НБА вновь оштрафовала центрового «Филадельфии» Эмбиида за неприличный жест

НБА оштрафовала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида за непристойный жест во время матча регулярного чемпионата против «Бостона» (108:109).

В первой четверти 31-летний американец камерунского происхождения получил фол, а затем приложил руки к паху.

Сумма штрафа составила 50 тысяч долларов США. При этом ранее игрока уже наказывали за такое поведение: в 2024 году на 75 тысяч долларов, в 2023 году — на 25 и 35 тысяч долларов США.

В сезоне-2025/26 Эмбиид набирает в среднем 17,3 очка, выполняя 3,5 передачи и 5,3 подбора.