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Экс-игрок НБА Ник Янг в своих соцсетях назвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса величайшим игроком всех времен.
«Мне очень жаль, Майкл Джордан... Брон — величайший игрок всех времен, мистер Капитан Америка», — написал Янг.
Джеймс стал первым игроком, набравшим свыше 40 тысяч очков за карьеру, и является лучшим бомбардиром в истории НБА. Всего в лиге он провел уже 22 сезона.
Джордан завершил карьеру в 2003 году. Он выступал за «Чикаго» и «Вашингтон». Американец шесть раз становился чемпионом НБА, шесть раз — самым ценным игроком финала НБА и пять раз выиграл награду MVP в регулярном чемпионате.