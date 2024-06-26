«Никс» договорились об обмене форварда «Нетс» Бриджеса

Легкий форвард «Нетс» Микэл Бриджес в ближайшее время станет игроком «Никс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Взамен «Нетс» получат легкого форварда Бояна Богдановича, четыре незащищенных пика в первом раунде, защищенные пик первого раунда, обмен незащищенными пиками в 2028 году и выбор во втором раунде драфта-2025. «Никс» получат вместе с игроком выбор во втором раунде драфта-2026.

Бриджес ранее выступал за одну команду университета Вилланова с тремя нынешними игроками «Никс» — Джейленом Брансоном, Джошем Хартом и Донте Дивинченцо.

В прошлом сезоне 27-летний Бриджес провел 82 матча за «Бруклин» и в среднем набирал 19,6 очка, 4,5 подбора и 3,6 передачи.