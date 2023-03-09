«Нью-Орлеан» выиграл у «Далласа». Макколлум набрал 32 очка

«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:106. Атакующий защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум стал самым результативным игроком встречи, набрав 32 очка.

В другой встрече «Майами» дома проиграл «Кливленду» — 100:104.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Кливленд» — 100:104 (30:26, 23:31, 29:30, 18:17)

М: Батлер (28), Хирро (22), Адебайо (17).

К: Гарлэнд (25), Митчелл (18), Э. Мобли (15), Аллен (15 + 13 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 113:106 (24:24, 35:19, 24:22, 30:41)

Н: Макколлум (32), Мерфи (16), Джонс (14), Хэйс (14).

Д: Ирвинг (27), Хардуэй (17), Дончич (15), Вуд (15).