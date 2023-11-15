«Нью-Орлеан» победил «Даллас»

«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:110. «Пеликанс» прервали свою неудачную серию из пяти поражений.

Самыми результативными игроками встречи стали Брэндон Ингрэм и Джордан Хоукинс, которые набрали по 25 очков.

«Даллас» с результатом 8-3 идет на 3-м месте в Западной конференции. «Нью-Орлеан» располагается на 9-й строчке — 5-6.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Даллас» — 131:110 (33:26, 37:28, 44:31, 17:25)

Н: Ингрэм (25), Хоукинс (25), Джонс (19), Уильямсон (19), Маршалл (16).

Д: Ирвинг (17), Хардуэй (17), Дончич (16), Г. Уильямс (10).