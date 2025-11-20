«Денвер» выиграл у «Нью-Орлеана», Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на выезде обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:118. Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 28 очков, 11 подборов и 12 передач.

В других встречах «Миннесота» выиграла у «Вашингтона» (120:109), «Оклахма» победила «Сакрменто» (113:99).

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 120:109 (34:29, 37:17, 23:36, 26:27)

М: Рэндл (32 + 10 подборов), Рид (28), Эдвардс (18).

В: Джордж (23), Макколлум (14), Кулибали (13), Миддлтон (13), Бэгли (13), Уитмор (13).

«Нью-Орлеан» — «Денвер» — 118:125 (30:26, 28:36, 25:35, 35:28)

Н: Куин (30), Мерфи (23), Фирс (16), Уильямсон (14).

Д: Уотсон (32 + 12 подборов), Йокич (28 + 11 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (16).

«Оклахома» — «Сакраменто» — 113:99 (27:25, 31:25, 25:19, 30:30)

О: Гилджес-Александер (33), Холмгрен (21), Дорт (14), Митчелл (13).

С: Шредер (21), Дерозан (17), Монк (16), Ачиува (15).