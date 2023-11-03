«Нью-Орлеан» победил «Детройт»

«Нью-Орлеан» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116. «Пистонс» потерпели третье поражение подряд.

Атакующий защитник Си Джей Макколлум стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

«Нью-Орлеан» с результатом 4-1 идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Детройт» располагается на 11-й строчке в Восточной конференции — 2-4.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 125:116 (35:29, 37:20, 22:34, 31:33)

Н: Макколлум (33), Валанчюнас (23 + 13 подборов), Джонс (21), Райан (20).

Д: Каннингем (22 + 11 передач), Сассер (19), Томпсон (16), Дюрен (12), Айви (12).