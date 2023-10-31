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Сегодня, 06:24

«Голден Стэйт» разгромил «Нью-Орлеан» благодаря 42 очкам Карри

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Нью-Орлеан» дома проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:130. Встреча прошла на арене «Смути Кинг-центр».

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри — 42 очка. За «Пеликанс» больше всего очков набрали Си Джей Макколлум и Зайон Уильямсон (19 баллов у каждого).

«Голден Стэйт» одержал третью победу подряд и занимает третье место в Западной конференции. «Нью-Орлеан» находится на восьмой строчке.

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Голден Стэйт» — 102:130 (27:29, 30:30, 21:39, 24:32)

«Денвер» — «Юта» — 110:102 (31:21, 27:24, 22:24, 30:33)

Источник: Таблица НБА
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Стефен Карри
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