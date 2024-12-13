«Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан», Сабонис оформил дабл-дабл

«Сакраменто» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:109. «Кингз» одержали третью победу подряд, «Пеликанс» проиграли третью встречу кряду.

Самым результативным игроком стал центровой Домантас Сабонис, который оформил дабл-дабл — 32 очка и 20 подборов.

В других матчах «Бостон» победил «Детройт» (123:99), а «Майами» обыграл «Торонто» (114:104).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 123:99 (27:16, 32:28, 34:24, 30:31)

Б: Притчард (27 + 10 передач), Уайт (23), Порзингис (19), Браун (14).

Д: Холланд (26), Каннингем (18), Айви (10).

«Майами» — «Торонто» — 114:104 (23:27, 35:24, 31:25, 25:28)

М: Хирро (23), Адебайо (21 + 16 подборов), Йович (14).

Т: Дик (22), Пелтль (16), Барретт (13 + 11 подборов + 10 передач), Агбаджи (13).

«Нью-Орлеан» — «Сакраменто» — 109:111 (26:28, 29:25, 28:38, 26:20)

Н: Макколлум (36), Мерфи (21), Мюррэй (20).

С: Сабонис (32 + 20 подборов), Дерозан (29), Фокс (18), Мюррэй (18).