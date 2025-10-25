«Сан-Антонио» в овертайме победил «Нью-Орлеан», Вембаньяма оформил дабл-дабл

«Сан-Антонио» в овертайме обыграл «Нью-Орелан» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:116 ОТ. Центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 29 очков и 11 подборов.

В других встречах «Нью-Йорк» победил «Бостон» (105:95), «Мемфис» проиграл «Майами» (114:146), «Детройт» выиграл у «Хьюстона» (115:111), «Вашингтон» переиграл «Даллас» (117:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 105:95 (22:30, 42:14, 18:21, 23:30)

Н: Брансон (31), Таунс (26 + 13 подборов), Бриджес (12).

Б: Браун (23), Хаузер (18), Уайт (15).

«Мемфис» — «Майами» — 114:146 (25:44, 22:42, 29:28, 38:32)

Мем: Джарен Джексон (19), Кауард (16), Альдама (13), Морант (12).

Май: Адебайо (24), Йович (20), Уэйр (19), Хакес (17 + 10 подборов).

«Нью-Орлеан» — «Сан-Антонио» — 116:120 ОТ (27:30, 31:27, 22:25, 27:25, 9:13)

Н: Уильямсон (27 + 10 подборов), Мерфи (24 + 10 подборов), Пул (21).

С: Вембаньяма (29 + 11 подборов), Васселл (23), Касл (16), Корнет (14 + 12 подборов).

«Хьюстон» — «Детройт» — 111:115 (33:32, 23:31, 30:24, 25:28)

Х: Дюрант (37), Шенгюн (17), Адамс (11 + 10 подборов), Смит (11).

Д: Каннингем (21), Томпсон (19), Д. Робинсон (17), Рид (13).

«Даллас» — «Вашингтон» — 107:117 (35:28, 17:30, 26:33, 29:26)

Д: Дэвис (27 + 13 подборов), Флэгг (18), Вашингтон (18).

В: Джордж (34 + 11 подборов), Джонсон (17), Сарр (14).