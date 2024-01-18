«Нью-Орлеан» победил «Шарлотт». Ингрэм оформил трипл-дабл

«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:112. «Хорнетс» потерпели шестое поражение подряд.

Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм стал самым результативным игроком встречи, оформив трипл-дабл: 28 очков, 10 подборов и 10 передач.

«Нью-Орлеан» с результатом 25-17 идет на 5-й строчке в Западной конференции. «Шарлотт» занимает 13-е место в Восточной конференции — 8-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Шарлотт» — 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)

Н: Ингрэм (28 + 10 подборов + 10 передач), Макколлум (22), Хоукинс (21), Мерфи (18).

Ш: Болл (29), Розир (25), Бриджес (19), Ричардс (10 + 12 подборов).