Уильямсон оформил дабл-дабл в победном матче «Нью-Орлеана» против «Торонто»

«Оклахома-Сити» переиграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:111. В других встречах «Нью-Орлеан» обыграл «Торонто» (126:108), а «Миннесота» выиграла у ««Мемфиса» (109:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Сан-Антонио» — 119:111 (32:35, 28:42, 28:19, 31:15)

О: Уильямс (27), Дорт (23), Мэнн (16), Гидди (14 + 14 подборов).

С: Васселл (25), Джонсон (19), Джонс (15), Лэнгфорд (14).

«Нью-Орлеан» — «Торонто» — 126:108 (40:29, 34:18, 28:31, 24:30)

Н: Уильямсон (33 + 10 подборов), Мерфи (26), Валанчюнас (16 + 13 подборов),.

Т: Трент (35), Сиакам (23), Ануноби (12).

«Миннесота» — «Мемфис» — 109:101 (27:26, 17:22, 31:24, 34:29)

Мин: Эдвардс (29), Науэлл (24), Расселл (15 + 10 передач).

Мем: Морэнт (24), Джарен Джексон (16 + 11 подборов), Родди (13), Джонс (13).