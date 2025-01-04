«Нью-Орлеан» переиграл «Вашингтон», Макколлум набрал 50 очков

«Нью-Орлеан» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:120. Атакующий защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум набрал 50 очков.

В других встречах «Оклахома» переиграла «Нью-Йорк» (117:107), «Хьюстон» потерпел поражение от «Бостона» (86:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Вашингтон» — 132:120 (29:37, 33:31, 35:29, 35:23)

Н: Макколлум (50), Мерфи (17), Бостон (13), Мисси (12 + 11 подборов).

В: Пул (26), Сарр (19), Брогдон (16), Кузма (14), Шэмпени (12).

«Оклахома» — «Нью-Йорк» — 117:107 (33:30, 21:36, 26:22, 37:19)

О: Гилджес-Александер (33), Джейлен Уильямс (20), Уиггинс (19).

Н: Бриджес (24), Брансон (22), Ануноби (20), Харт (19), Таунс (17 + 22 подбора).

«Хьюстон» — «Бостон» — 86:109 (31:37, 25:28, 16:17, 14:27)

Х: Грин (27), Шенгюн (14), Уитмор (11).

Б: Уайт (23), Тейтум (20), Притчард (20), Холидэй (14), Порзингис (11).