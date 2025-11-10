«Бруклин» уступил «Нью-Йорку», у Дёмина 10 очков

10 ноября, 04:43
«Нью-Йорк» победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 134:98.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин вышел в стартовом составе, набрал 10 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.
«Никс» одержали четвертую победу подряд, они занимают третье место в таблице Восточной конференции (6 побед, 3 поражения). У «Нетс» — 14-е место (1-9).
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)
Н: Таунс (28 очков + 12 подборов), Ануноби (19), Брансон (19)
Б: Портер (25), Пауэлл (15), Уильямс (13)
igor1972
Бруклин, абсолютные лузеры. Не просто проигрывают всем подряд, но делают это с неприличные счетом
10.11.2025