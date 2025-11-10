«Бруклин» уступил «Нью-Йорку», у Дёмина 10 очков

«Нью-Йорк» победил «Бруклин» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 134:98.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, набравший 28 очков и сделавший 12 подборов. Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин вышел в стартовом составе, набрал 10 очков, сделал 4 подбора и 3 передачи.

«Никс» одержали четвертую победу подряд, они занимают третье место в таблице Восточной конференции (6 побед, 3 поражения). У «Нетс» — 14-е место (1-9).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Бруклин» — 134:98 (40:22, 37:40, 35:17, 22:19)

Н: Таунс (28 очков + 12 подборов), Ануноби (19), Брансон (19)

Б: Портер (25), Пауэлл (15), Уильямс (13)