«Нью-Йорк» выиграл у «Чикаго», «Финикс» обыграл «Сан-Антонио»

«Нью-Йорк» победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 128:116.

«Буллз» прервали свою серию из пяти побед подряд. Они занимают второе место в таблице Восточной конференции (пять побед, одно поражение). «Нью-Йорк» идет на седьмом месте (3-3).

В другом матче игрового дня «Финикс» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио» — 130:118. Защитник «Санс» Девин Букер набрал 28 очков и сделал 13 результативных передач.

У «Сперс» прервалась серия из пяти побед подряд. Они идут на втором месте в таблице Западной конференции (5-1). «Санс» занимают 10-е место (3-4).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 128:116 (34:24, 34:36, 27:29, 23:27)

Н: Брансон (31 очко), Ануноби (21), Таунс (20)

Ч: Гидди (23), Вучевич (17), Джонс (15)

«Финикс» — «Сан-Антонио» — 130:118 (31:24, 39:28, 32:26, 28:40)

Ф: Букер (28+13 передач), Данн (17), Аллен (17)

С: Касл (26), Джонсон (19), Барнс (13)