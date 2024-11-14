«Нью-Йорк» дома проиграл «Чикаго», Таунс оформил дабл-дабл с 46 очками

«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:124. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл с 46 очками и 10 подборами.

В других встречах «Бостон» на выезде выиграл у «Бруклина» (139:114), а «Оклахома» одержала победу над «Нью-Орлеаном» (106:88).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 114:139 (34:32, 26:33, 29:38, 25:36)

Бр: З. Уильямс (23), Томас (17), Шредер (16).

Б: Тейтум (36 + 10 передач), Браун (24 + 12 подборов), Притчард (23), Холидэй (16).

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 106:88 (33:28, 21:22, 28:18, 24:20)

О: Джейлен Уильямс (31), Гилджес-Александер (29), Дорт (11).

Н: Ингрэм (18), Мерфи (14), Кэйн (11).

«Нью-Йорк» — «Чикаго» — 123:124 (22:29, 25:30, 38:31, 38:34)

Н: Таунс (46 + 10 подборов), Брансон (24), Бриджес (20), Ануноби (14).

Ч: Лавин (31), Уайт (22), Вучевич (19 + 11 подборов), Уильямс (18), Досунму (16).