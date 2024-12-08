«Детройт» в гостях обыграл «Нью-Йорк», «Пистонс» прервал серию из четырех поражений кряду

Сегодня, 06:25
«Детройт» на выезде одержал победу над «Нью-Йорком» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:111.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Никс» Джален Брансон, набравший 31 очко, кроме того, трипл-дабл из 29 очков, 10 подборов и 15 передач оформил разыгрывающий защитник «Пистонс» Кейд Каннингем.
В других матчах «Даллас» в гостях переиграл «Торонто», «Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан», а «Вашингтон» на своем паркете победил «Денвер».
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Детройт» — 111:12- (23:39, 35:30, 27:20, 26:31)
8 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
«Торонто» — «Даллас» — 118:125- (28:35, 26:35, 33:30, 31:25)
8 декабря. Торонто. «Scotiabank Arena».
«Нью-Орлеан» — «Оклахома» — 109:119- (23:35, 28:42, 29:22, 29:20)
8 декабря. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».
«Вашингтон» — «Денвер» — 122:113- (36:29, 33:28, 30:36, 23:20).
8 декабря. Вашингтон. «Capital One Arena».