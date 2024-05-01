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НБА

Сегодня, 04:56

«Филадельфия» сократила счет в серии с «Нью-Йорком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» в овертайме обыграла «Нью-Йорк» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 112:106 ОТ. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Никс».

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Севенти Сиксерс» Тайриз Макси, набравший 46 очков.

Шестой матч в серии состоится 3 мая на паркете «Филадельфии».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 106:112 OT (17:26, 32:17, 21:26, 27:28, 9:15)

Н: Брансон (40), Харт (18), Ануноби (17), Макбрайд (14).

Ф: Макси (46), Харрис (19), Эмбиид (19 + 16 подборов + 10 передач), Убре (14).

Счет в серии: 3-2.

Баскетбол
НБА
БК Нью-Йорк Никс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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