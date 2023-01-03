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НБА

Сегодня, 01:15

«Нью-Йорк» обыграл «Финикс». Рэндл оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:83. «Санс» потерпели третье поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл — 28 очков и 16 подборов.

«Финикс» с результатом 20-18 занимает 7-е место в Западной конференции. «Никс» располагается на 7-й строчке в Восточной конференции — 20-18.

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Финикс» — 102:83 (23:11, 31:20, 25:27, 23:25)

Н: Рэндл (28 + 16 подборов), Брансон (24), Куикли (15), Граймс (12).

Ф: Эйтон (12), Пол (11), Бриджес (10), Вашингтон (10), Ли (10).

БК Нью-Йорк Никс
БК Финикс Санс
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