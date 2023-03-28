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40 очков Куикли помогли «Нью-Йорку» обыграть «Хьюстон»

Сергей Разин
корреспондент
28 марта. «Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 137:115.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Йорк» на своем паркете выиграл у «Хьюстона» в матче регулярного чемпионата НБА — 137:115. «Никс» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Разыгрывающий защитник хозяев Иммануэл Куикли стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Нью-Йорк» с результатом 43-33 занимает 5-е место в Восточной конференции. «Рокетс» — последние в Западной конференции (18-58).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 137:115 (36:33, 30:28, 36:29, 35:25)

Н: Куикли (40), Рэндл (26), Барретт (19), Топпин (15).

Х: Портер (26), Грин (19), Мартин (18), Смит (14 + 11 подборо).

БК Нью-Йорк Никс
БК Хьюстон Рокетс
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