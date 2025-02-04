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Сегодня, 08:21

«Нью-Йорк» дома одержал победу над «Хьюстоном»

Даниил Аршавский
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«Нью-Йорк» на своем паркете обыграл «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:118.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Никс» разыгрывающий защитник Джейлен Брансон, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 10 передач. Лучший у «Рокетс» — форвард Амен Томпсон, сделавший трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 11 передач.

«Нью-Йорк» одержал 33 победу и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Хьюстон» потерпел 17-е поражение и идет 3-м на «Западе».

В других матчах «Оклахома» дома победила «Милуоки», «Сакраменто» в гостях переиграл «Миннесоту», «Мемфис» выиграл у «Сан-Антонио».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Хьюстон» — 124:118 (25:27, 27:30, 26:32, 46:29)

Н: Брансон (42 очка + 10 передач), Бриджес (22), Таунс (22), Харт (19).

Х: Томпсон (25 очков + 11 подборов + 11 передач), Грин (21), Уитмор (18), Холидей (15), Исон (12), Брукс (11).

4 февраля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Оклахома» — «Милуоки» — 125:96 (39:22, 39:22, 38:31, 9:21)

О: Гилджес-Александер (34), Диенг (21), Джо (18), Уиггинс (13), Уильямс (13), Дорт (12).

М: Роллинс (6), Джонсон (13), Смит (12).

4 февраля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Миннесота» — «Сакраменто» — 114:116 (34:38, 25:29, 27:21, 28:28)

М: Райд (30), Макдэниэлс (22), Эдвардс (21), Гобер (19 очков + 13 подборов).

С: Дерозан (33), Монк (26), Мюррей (19), Сабонис (14 очков + 11 подборов), Эллис (13).

4 февраля. Миннеаполис. «Target Center».

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 128:109 (34:28, 27:21, 30:32, 37:28)

М: Джексон Дж. (31), Джексон Г. (27), Морант (25), Иди (16 очков + 14 поборов), Пиппен (11).

С: Вембаньяма (27 очков + 10 подборов), Касл (21), Сохан (14), Васселл (11).

4 февраля. Мемфис. «FedExForum».

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Йорк Никс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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