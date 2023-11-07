«Клипперс» проиграли «Нью-Йорку», Харден набрал 17 очков в дебюте

«Клипперс» на выезде проиграли «Нью-Йорку» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:111.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл — 27 очков.

«Нью-Йорк» одержал 3-ю победу и занимает 7-е место «Востока». «Лос-Анджелес» (3 победы и 3 поражения) — 7-й на «Западе».

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«Бруклин» — «Милуоки» — 125:129 (32:29, 35:34, 27:33, 31:33)

Б: Томас (45), Бриджес (31), Уокер (19),

М: Адетокунбо (36+12 подборов), Лиллард (21+7 передач), Краудер, Миддлтон (по 15).

7 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Майами» — «ЛА Лейкерс» — 108:107 (33:33, 29:26, 28:20, 18:28)

М: Батлер (28), Адебайо (22+20+10), Хирро (22),

Л-А: Джеймс (30), Ривз (23+10+9), Расселл (13), Дэвис (9).

7 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Нью-Йорк» — «ЛА Клипперс» — 111:97 (19:21, 23:25, 34:30, 35:21)

Н: Рэндл (27+10 подборов), Барретт (26), Робинсон (13+15 подборов),

Л-А: Леонард (18), Уэстбрук (17), Харден (17).

7 ноября. Нью-Йорк. Madison Square Garden.