«Нью-Йорк» победил «Кливленд» в четвертом матче серии, Брансон набрал 29 очков

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» дома в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 102:93.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джален Брансон, набравший 29 очков.

Пятый матч серии состоится 27 апреля. В случае победы «Нью-Йорк» выйдет в полуфинал Восточной конференции.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Восточная конференция

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22)

Н: Брансон (29), Барретт (26), Харт (19)

К: Гарланд (23), Аллен, Леверт (оба — 14)

Счет в серии — 3-1