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12 апреля, 05:23

«Кливленд» на выезде обыграл «Нью-Йорк», Гарлэнд оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» выиграл у «Нью-Йорка» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:102. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл — 26 очков и 13 передач.

В других встречах «Чикаго» победил «Вашингтон» (119:89), «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Майами» (104:153).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Кливленд» — 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)

Н: Брансон (27), Бриджес (17), Ануноби (15), Шэмет (15).

К: Гарлэнд (26 + 13 передач), Струс (19), Э. Мобли (16 + 10 подборов), Окоро (15).

«Чикаго» — «Вашингтон» — 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)

Ч: Филлипс (23), Бузелис (20), Уайт (16), Вучевич (15 + 10 подборов).

В: Шэмпени (22 + 15 подборов), Кэррингтон (18 + 11 передач), Вукчевич (17).

«Нью-Орлеан» — «Майами» — 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)

Н: Кэйн (26), Ривс (19), Альварадо (14), Робинсон-Эрл (14).

М: Адебайо (23 + 12 подборов), Хирро (22), Д. Робинсон (21).

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БК Кливленд Кавальерс
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БК Нью-Орлеан Пеликанс
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