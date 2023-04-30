«Майами» победил «Нью-Йорк» в первом матче полуфинала Востока

Сегодня, 22:35
«Майами» обыграл «Нью-Йорк» на выезде в первом матче серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА — 108:101.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Ар Джей Барретт, набравший 26 очков.
«Майами» повел в серии — 1-0. Второй матч состоится в Нью-Йорке 3 мая.
НБА
Плей-офф
Восточная конференция
Полуфинал
Первый матч
«Нью-Йорк» — «Майами» — 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)
Н: Барретт (26), Брансон (25), Топпин (18)
М: Батлер (25 + 11 подборов), Винсент (20), Лаури (18)
Счет в серии: 0-1
30 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».