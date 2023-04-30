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Сегодня, 22:35

«Майами» победил «Нью-Йорк» в первом матче полуфинала Востока

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото USA Today Sports
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«Майами» обыграл «Нью-Йорк» на выезде в первом матче серии полуфинала Восточной конференции плей-офф НБА — 108:101.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Ар Джей Барретт, набравший 26 очков.

«Майами» повел в серии — 1-0. Второй матч состоится в Нью-Йорке 3 мая.

НБА

Плей-офф

Восточная конференция

Полуфинал

Первый матч

«Нью-Йорк» — «Майами» — 101:108 (32:21, 23:29, 20:31, 26:27)

Н: Барретт (26), Брансон (25), Топпин (18)

М: Батлер (25 + 11 подборов), Винсент (20), Лаури (18)

Счет в серии: 0-1

30 апреля. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

БК Майами Хит
БК Нью-Йорк Никс
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