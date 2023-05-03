«Нью-Йорк» сравнял счет в серии с «Майами»

Сегодня, 05:13
«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 111:105. Счет в серии стал 1-1.
Разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон набрал 30 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Третий матч серии состоится на паркете «Хит» 6 мая. Начало встречи — в 22.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Нью-Йорк» — «Майами» — 111:105 (31:29, 20:25, 25:23, 35:28)
Н: Брансон (30), Рэндл (25 + 12 подборов), Барретт (24), Харт (14 + 11 подборов).
М: Калеб Мартин (22), Винсент (21), Струс (17), Адебайо (15).
Счет в серии: 1-1.