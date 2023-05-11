«Нью-Йорк» обыграл «Майами» в пятом матче

Сегодня, 05:06
«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:103. «Никс» сократили отставание в серии — 2-3.
Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Шестой матч состоится на паркете «Хит» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Нью-Йорк» — «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29)
Н: Брансон (38), Барретт (26), Рэндл (24).
М: Батлер (19), Адебайо (18), Д. Робинсон (17), Струс (14).
Счет в серии: 2-3.