«Нью-Йорк» обыграл «Майами» в пятом матче

«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 112:103. «Никс» сократили отставание в серии — 2-3.

Разыгрывающий защитник Джейлен Брансон набрал 38 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Шестой матч состоится на паркете «Хит» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Пятый матч

«Нью-Йорк» — «Майами» — 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29)

Н: Брансон (38), Барретт (26), Рэндл (24).

М: Батлер (19), Адебайо (18), Д. Робинсон (17), Струс (14).

Счет в серии: 2-3.