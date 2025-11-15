«Нью-Йорк» победил «Майами», Таунс оформил дабл-дабл

«Нью-Йорк» выиграл у «Майами» в матче Кубка НБА — 140:132. Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл — 39 очков и 11 подборов.

В другой встрече «Детройт» победил «Филадельфию» — 114:105.

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция. Группа В

«Детройт» — «Филадельфия» — 114:105 (28:27, 35:27, 25:36, 26:15)

Д: Грин (21), Дженкинс (19), Д. Робинсон (15), Стюарт (14), Леверт (14).

Ф: Макси (31), Эджкомб (18), Эдвардс (13), Драммонд (12 + 11 подборов).

Группа С

«Нью-Йорк» — «Майами» — 140:132 (32:35, 46:33, 32:36, 30:28)

Н: Таунс (39 + 11 подборов), Шэмет (36), Кларксон (24), Бриджес (15), Харт (12 + 12 подборов + 10 передач).

М: Пауэлл (38), Хакес (23), Уиггинс (15), Уэйр (15 + 10 подборов), Ларссон (14).