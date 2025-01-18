«Миннесота» обыграла «Нью-Йорк», Эдвардс оформил дабл-дабл

Сегодня, 06:00
«Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НБА — 99:116. Атакующий защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс оформил дабл-дабл — 36 очков и 13 подборов.
В другом встрече «Бостон» переиграл «Орландо» (121:94). Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум набрал 30 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Орландо» — 121:94 (35:28, 31:26, 30:22, 25:18)
Б: Тейтум (30), Порзингис (23), Браун (20), Уайт (12).
О: Энтони (23), Банкеро (21), Картер (15), Блэк (13).
«Нью-Йорк» — «Миннесота» — 99:116 (21:28, 38:35, 19:18, 21:35)
Н: Брансон (26), Ануноби (18 + 10 подборов), Пэйн (18), Бриджес (15).
М: Эдвардс (36 + 13 подборов), Рид (23), Конли (13), Гобер (11).