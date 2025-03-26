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НБА

26 марта, 07:08

«Никс» победили «Даллас», Таунс оформил трипл-дабл

Сергей Разин
корреспондент
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«Никс» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграли «Даллас» со счетом 128:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Маверикс» Наджи Маршалл, набравший 38 очков. У хозяев центровой Карл-Энтони Таунс набрал 26 очков, 12 подборов и 11 передач.

После этого матча «Никс» с 45 победами в 71 матче занимают третье место в Восточной конференции, «Даллас» с 35 победами в 73 играх — на 11-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Даллас» — 128:113 (37:35, 31:33, 30:16, 30:29)
26 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Детройт» — «Сан-Антонио» — 122:96 (30:22, 30:12, 28:35, 34:27)
26 марта. Детройт. Little Caesars Arena.

«Шарлотт» — «Орландо» — 104:111 (27:29, 26:34, 30:20, 21:28)
26 марта. Шарлотт. Spectrum Center.

«Майами» — «Голден Стэйт» — 112:86 (28:22, 29:18, 26:30, 29:16)
26 марта. Майами. FTX Arena.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Нью-Йорк Никс
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