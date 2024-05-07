«Никс» обыграли «Индиану» в первом матче второго раунда плей-офф НБА

«Никс» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграли «Индиану» со счетом 121:117.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, набравший 43 очка. У «Пэйсерс» центровой Майлс Тернер набрал 23 очка.

Счет в серии 1-0 в пользу «Никс». Следующий матч пройдет 9 мая и начнется в 3:00 мск.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Восточная конференция

Первый матч

«Нью-Йорк» — «Индиана» — 121:117 (27:24, 22:31, 33:32, 39:30)

Н: Брансон (43), Дивинченцо (25), Харт (24 + 13 подборов)

И: Тернер (23), Сиакам (19), Макконнелл (18)

Счет в серии: 1-0