Трипл-дабл Моранта принес «Мемфису» победу над «Никс»

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Никс» со счетом 127:123.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Нью-Йорка Джален Брансон, который набрал 30 очков. У защитника «Гриззлиз» Джа Моранта 27 очков, 10 подборов и 14 передач.

После этого матча «Мемфис» с 12 очками занимает третье место в Западной конференции, «Никс» с 9 победами — на 11-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Мемфис» — 123:127 (26:25, 26:29, 31:39, 40:34)

«Бостон» — «Вашингтон» — 130:121 (35:26, 37:29, 41:33, 17:33)

«Детройт» — «Кливленд» — 94:102 (26:20, 30:31, 22:22, 16:29)

«Орландо» — «Филадельфия» — 103:133 (32:36, 13:31, 26:32, 32:34)

28 ноября