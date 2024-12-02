Нью-Йорк переиграл «Нью-Орлеан», у Таунса дабл-дабл

«Нью-Йорк» на своем паркете одержал победу над «Нью-Орлеаном» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:85.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Микал Бриджес, набравший 31 очко. Кроме того, дабл-дабл оформил центровой «Нью-Йорка» Карл-Энтони Таунс (14 очков, 19 подборов).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Нью-Орлеан» — 118:85 (33:10, 24:18, 36:28, 25:29)

2 декабря.

«Нью-Йорк» одержал 12 побед и расположился на 4-м месте в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» потерпел 17-е поражение и замыкает турнирную таблицу на «Западе».