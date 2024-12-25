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Сегодня, 22:31

41 очко Бриджеса помогло «Нью-Йорку» победить «Сан-Антонио»

Даниил Аршавский
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«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:114.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 18 подборов. Лучшим у «Никс» стал легкий форвард Микал Бриджес, набравший 41 очко.

«Нью-Йорк» одержал 19 победу и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» потерпел 14 поражение и идет 9-м на «Востоке».

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НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)

НИК: Бриджес (41), Таунс (21), Брансон (20), Харт (12)

САН: Вембаньяма (42 + 18 подборов), Сохан (21), Пол (13), Васселл (11)

25 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Источник: Таблица НБА
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БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
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