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Сегодня, 05:59

«Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку». Вембаньяма набрал 14 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нью-Йорк» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:105. Первый номер драфта Виктор Вембаньяма набрал 14 очков в составе «Спэрс».

В другой встрече «Бруклин» переиграл «Клипперс» — 100:93.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «ЛА Клипперс» — 100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)

Б: Уокер (21), Томас (14), О'Нил (12 + 10 подборов), Финни-Смит (12).

К: Джордж (24), Леонард (17), Уэстбрук (13), Харден (12).

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)

Н: Брансон (25), Барретт (24), Рэндл (23 + 16 подборов), Куикли (19).

С: Сохан (16), Брэнэм (14), Вембаньяма (14), Джонс (12).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
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