«Торонто» выиграл у «Нью-Йорка» в овертайме, «Майами» уступил «Атланте»

«Торонто» обыграл «Нью-Йорк» на выезде в матче регулярного чемпионата НБА — 123:121 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторз» Фред Ванвлит, набравший 33 очка.

В параллельном матче «Атланта» победила «Майами» (121:113).

НБА

Регулярный сезон

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 121:123 ОТ (25:29, 34:27, 28:25, 23:29, 11:13)

Н: Барретт (32), Брансон (26), Рэндл (21 + 15 подборов)

Т: Ванвлит (33), Барнс (26), Сиакам (20)

16 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Атланта» — «Майами» — 121:113 (38:26, 32:24, 21:30, 30:33)

А: Маррей (28), Янг (20), Хантер (15)

М: Батлер (34), Адебайо (20 + 13 подборов), Хирро (15)

16 января. Атланта. «State Farm Arena».