«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон», «Юта» выиграла у «Бостона»

«Нью-Йорк» победил «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:102.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс, на счету которого 33 очка и 13 подборов.

«Уизардс» потерпели пятое поражение подряд. Они занимают 14-е место в таблице Восточной конференции (одна победа, шесть поражений). «Никс» идут на пятом месте (4-3).

В другом матче игрового дня «Юта» в гостях обыграла «Бостон» — 105:103. Защитник «Селтикс» Джейлен Браун набрал больше всего очков (36).

«Юта» занимает 11-е место в таблице Западной конференции (3-4), «Бостон» идет 12-м в Восточной конференции (3-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 119:102 (22:30, 35:24, 41:24, 21:24)

Н: Таунс (33 очка + 13 подборов), Ануоби (16), Брансон (16)

В: Сарр (19), Кулибали (15), Джордж (15)

«Бостон» — «Юта» — 103:105 (25:21, 21:15, 26:38, 31:31)

Б: Браун (36), Притчард (18), Саймонс (15)

Ю: Джордж (31), Маркканен (20), Филиповски (13)