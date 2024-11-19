«Нью-Йорк» нанес «Вашингтону» девятое поражение подряд

«Нью-Йорк» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джален Брансон. На его счету дабл-дабл — 26 очков и 11 передач. Также дабл-дабл оформил Карл-Энтони Таунс — 24 очка и 12 подборов.

«Нью-Йорк» одержал третью победу кряду и занимает третье место в Восточной конференции НБА. «Вашингтон» потерпел девятое поражение подряд и идет на последней, 15-й строчке на «Востоке».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 134:106 (40:27, 33:27, 36:21, 25:31)

НЙ: Брансон (26 очков+11 передач), Таунс (24+12 подборов), Пейн (17)

В: Валанчюнас (18), Кисперт (18), Каррингтон (18)

19 ноября. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

«Детройт» — «Чикаго» — 112:122 (25:36, 32:29, 28:28, 27:29)

Д: Каннингэм (26+10 передач), Бизли (21), Харрис (16)

Ч: Вучевич (29+12 подборов), Лавин (25), Уайт (25)

19 ноября. Детройт. «Little Caesars Arena».

«Майами» — «Филадельфия» — 106:89 (25:33, 28:23, 35:16, 18:17)

М: Батлер (30+10 подборов), Хирро (18), Робинсон (13)

Ф: Маккейн (20), Джордж (18), Мартин (12)

19 ноября. Майами. «FTX Arena».

«Торонто» — «Индиана» — 130:119 (34:27, 35:30, 27:25, 34:37)

Т: Барретт (39), Пелтль (30+15 подборов), Дик (15)

И: Матурин (28), Сиакам (25+10 подборов), Топпин (19)

19 ноября. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Милуоки» — «Хьюстон» — 101:100 (27:28, 30:17, 26:35, 18:20)

М: Лопес (27+10 подборов), Адетокунбо (20+13 подборов), Лиллард (18+10 передач)

Х: Ванвлит (26), Грин (21), Шенгюн (18)

19 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».