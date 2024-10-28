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35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Оклахома» дома победила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:104.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

«Оклахома» выиграла все три матча на старте сезона-2024/25, «Атланта» потерпела первое поражение — до этого «Хоукс» победили в двух встречах.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Атланта» — 128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)

О: Гилджес-Александер (35 + 11 подборов), Холмгрен (25), Уильямс (20)

А: Янг (24), Мэтьюз, Оконгву (оба — 14)

БК Атланта Хокс
Оклахома-Сити Тандер

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