35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту»

Сегодня, 04:39
«Оклахома» дома победила «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:104.
Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий хозяев Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.
«Оклахома» выиграла все три матча на старте сезона-2024/25, «Атланта» потерпела первое поражение — до этого «Хоукс» победили в двух встречах.
НБА
Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Атланта» — 128:104 (23:27, 34:31, 32:28, 39:18)
О: Гилджес-Александер (35 + 11 подборов), Холмгрен (25), Уильямс (20)
А: Янг (24), Мэтьюз, Оконгву (оба — 14)