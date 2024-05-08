«Оклахома» начала с победы серию с «Далласом»

«Оклахома» выиграла у «Далласа» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 117:95. «Тандер» вышли вперед в серии — 1-0. Разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи. Второй матч в серии состоится 10 мая. НБА Плей-офф Второй раунд Первый матч «Оклахома» — «Даллас» — 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16) О: Гилджес-Александер (29), Холмгрен (19), Джейлен Уильямс (18), Уиггинс (16). Д: Ирвинг (20), Дончич (19), Гэффорд (16 + 11 подборов).