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«Оклахома» начала с победы серию с «Далласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
8 мая. «Оклахома» — «Даллас» — 117:95.
Фото USA Today Sports
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«Оклахома» выиграла у «Далласа» в первом матче второго раунда плей-офф НБА — 117:95. «Тандер» вышли вперед в серии — 1-0.

Разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Второй матч в серии состоится 10 мая.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Оклахома» — «Даллас» — 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)

О: Гилджес-Александер (29), Холмгрен (19), Джейлен Уильямс (18), Уиггинс (16).

Д: Ирвинг (20), Дончич (19), Гэффорд (16 + 11 подборов).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
Оклахома-Сити Тандер
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