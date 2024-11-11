«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой», Карри набрал 36 очков

«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Майами» одержал победу над «Миннесотой» — 95:94. «Хит» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Майами» — 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)

Мин: Эдвардс (22), Рэндл (17), Рид (15), Александер-Уокер (12).

М: Хирро (26), Йович (15), Розир (11).

«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)

О: Гилджес-Александер (24), Джейлен Уильямс (20), Дорт (16), Уоллес (16).

Г: Карри (36), Куминга (20), Мелтон (19 + 10 подборов), Уиггинс (18).