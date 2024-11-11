«Голден Стэйт» одержал победу над «Оклахомой», Карри набрал 36 очков

Сегодня, 05:58
«Голден Стэйт» на выезде переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:116. Разыгрывающий защитник «Уорриорз» Стефен Карри набрал 36 очков, став самым результативным игроком встречи.
В другом матче «Майами» одержал победу над «Миннесотой» — 95:94. «Хит» прервали свою неудачную серию из трех поражений.
НБА
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Майами» — 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)
Мин: Эдвардс (22), Рэндл (17), Рид (15), Александер-Уокер (12).
М: Хирро (26), Йович (15), Розир (11).
«Оклахома» — «Голден Стэйт» — 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)
О: Гилджес-Александер (24), Джейлен Уильямс (20), Дорт (16), Уоллес (16).
Г: Карри (36), Куминга (20), Мелтон (19 + 10 подборов), Уиггинс (18).