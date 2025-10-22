«Оклахома» в овертайме победила «Хьюстон» в первом матче сезона-2025/26 в НБА

«Оклахома» выиграла у «Хьюстона» в первом матче сезона-2025/26 в НБА — 125:124 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн, который оформил дабл-дабл — 39 очков и 11 подборов.

У «Тандер» самым результативным стал разыгрвающий защитник Шэй Гилджес-Александер, набравший 35 очков.

«Оклахома» в прошлом сезоне стала победителем финальной серии НБА.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Хьюстон» — 125:124 OT (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 11:11, 10:9)

О: Гилджес-Александер (35), Холмгрен (28), Митчелл (16).

Х: Шенгюн (39 + 11 подборов), Дюрант (23), Томпсон (18), Смит (16).