«Лейкерс» разгромно уступили «Оклахоме»

«Лейкерс» на выезде потерпели крупное поражение от «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 92:121.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер, который набрал 30 очков. У «Лос-Анджелес» лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий Лука Дончич (19).

«Оклахома» (12 побед при 1 поражении) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Лейкерс» (8 побед при 4 поражениях) располагаются на пятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «ЛА Лейкерс» — 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)

«Оклахома»: Гилджес-Александер (30), Джо (21), Митчелл (14)

«Лейкерс»: Дончич (19), Кнехт (16), Ривз (13), Хатимура (13)

13 ноября. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

«Сакраменто» — «Атланта» — 100:133 (34:37, 12:29, 22:39, 32:28)

13 ноября. Сакраменто. «Golden 1 Center».