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Сегодня, 07:09

«Оклахома» победила «Нью-Орлеан» в первом матче серии плей-офф

Руслан Минаев
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«Оклахома» дома обыграла «Нью-Орлеан» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 94:92.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 28 очков.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч состоится 25 апреля.

НБА. Плей-офф. Первый раунд

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 94:92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)

О: Гилджес-Александер (28), Уилльямс (19), Холмгрен (15)

Н-О: Мерфи (21), Макколлум (20), Валанчюнас (13+20 подборов)

22 апреля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».

Счет в серии: 1-0

Баскетбол
НБА
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Оклахома-Сити Тандер
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