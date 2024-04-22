«Оклахома» победила «Нью-Орлеан» в первом матче серии плей-офф

Сегодня, 07:09
«Оклахома» дома обыграла «Нью-Орлеан» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 94:92.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 28 очков.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч состоится 25 апреля.
НБА. Плей-офф. Первый раунд
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 94:92 (17:17, 26:26, 31:25, 20:24)
О: Гилджес-Александер (28), Уилльямс (19), Холмгрен (15)
Н-О: Мерфи (21), Макколлум (20), Валанчюнас (13+20 подборов)
22 апреля. Оклахома-Сити. «Paycom Center».
Счет в серии: 1-0