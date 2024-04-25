«Оклахома» во второй раз обыграла «Нью-Орлеан»

«Оклахома» выиграла у «Нью-Орлеана» во втором матче плей-офф НБА — 124:92. «Тандер» ведут в серии — 2-0. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Шэй Гилджес-Александер, набравший 33 очка. Третий матч в серии пройдет на паркете «Пеликанс» 27 апреля. НБА Плей-офф Первый раунд Второй матч «Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 124:92 (35:22, 28:28, 29:24, 32:18) О: Гилджес-Александер (33), Холмгрен (26), Джейлен Уильямс (21). Н: Валанчюнас (19), Ингрэм (18), Джонс (18), Макколлум (15). Счет в серии: 2-0.