«Оклахома» победила «Нью-Орлеан», Гилджес-Александер набрал 30 очков

«Оклахома» обыграла «Нью-Орлеан» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 137:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер, который набрал 30 очков.

«Оклахома» одержала седьмую победу подряд и занимает первое место в Западной конференции. «Нью-Орлеан» проиграл в шестом матче подряд и идет на последнем месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Нью-Орлеан» — 137:106 (39:22, 36:30, 33:30, 29:24)

О: Гилджес-Александер (30 очков), Уиггинс (15), Хартенштайн (14+14 подборов)

Н: Уильямсон (20), Мерфи (19), Фиарс (16)