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Сегодня, 07:24

«Оклахома» разгромила «Портленд» в чемпионате НБА

Алина Савинова
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«Оклахома» на выезде с крупным счетом одержала победу над «Портлендом» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:91.

Защитник гостей Шэй Гилджес-Александер набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Оклахома» победила в 10 играх из 14 и располагается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Портленд» с 3 победами в 13 матчах идет на предпоследней, 14-й, строчке.

«Портленд» — «Оклахома» — 91:134 (21:33, 22:43, 23:25, 25:33)

П: Грант (14), Уокер (13), Мэйз (11)

О: Гилджес-Александер (28), Хольмгрен (16), Джо (15)
20 ноября. Портленд. Moda Center.

Баскетбол
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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