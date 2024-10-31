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Сегодня, 06:53

«Оклахома» победила «Сан-Антонио» и лидирует в таблице «Запада»

Руслан Минаев
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«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лугентц Дорт — 20 очков.

«Тандер» одержали 4-ю победу подряд и лидируют в таблице Западной конференции. «Сперс» потерпели 3-е поражение в 4 матчах — 13-е место.

НБА. Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)

О: Дорт (20), Холмгрен (19), Гилджес-Александер (18)

С: Барнс (18), Сохан (17), Брэнэм (15)

31 октября. Оклахома-Сити. Paycom Center.

НБА
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс

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