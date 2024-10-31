«Оклахома» победила «Сан-Антонио» и лидирует в таблице «Запада»

Сегодня, 06:53
«Оклахома» дома обыграла «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:93.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Лугентц Дорт — 20 очков.
«Тандер» одержали 4-ю победу подряд и лидируют в таблице Западной конференции. «Сперс» потерпели 3-е поражение в 4 матчах — 13-е место.
НБА. Регулярный чемпионат
«Оклахома» — «Сан-Антонио» — 105:93 (26:19, 33:25, 23:26, 23:23)
О: Дорт (20), Холмгрен (19), Гилджес-Александер (18)
С: Барнс (18), Сохан (17), Брэнэм (15)
31 октября. Оклахома-Сити. Paycom Center.