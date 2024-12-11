«Оклахома-Сити» победила «Даллас» и вышла в полуфинал Кубка НБА

«Оклахома-Сити» переиграла «Даллас» в матче 1/4 финала Кубка НБА — 118:104.

Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В полуфинале «Оклахома» сыграет с победителем матча «Хьюстон» — «Голден Стэйт». Матчи внутрисезонного турнира идут в зачет регулярного чемпионата.

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Кубок НБА. 1/4 финала

«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 118:104 (32:24, 25:30, 33:19, 28:31)

О: Гилджес-Александер (39), Джейлен Уильямс (18), Уоллес (11), Дорт (11), Хартенштайн (10 + 13 подборов).

Д: Томпсон (19), Маршалл (19), Ирвинг (17), Дончич (16 + 11 подборов).