«Лейкерс» выиграли у «Оклахомы»

«Лейкерс» обыграли «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:117. «Тандер» потерпели пятое поражение подряд.

В других встречах «Милуоки» одержал победу над «Орландо» (139:117), «Хьюстон» проиграл «Мемфису» (99:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома-Сити» — «Лейкерс» — 117:123 (30:31, 30:26, 24:33, 33:33)

О: Уильямс (24), Гидди (22 + 11 передач), Дорт (19), Джо (15).

Л: Шредер (26), Браун (19), Ривз (19), Уокер (13).

«Милуоки» — «Орландо» — 139:117 (31:29, 45:37, 32:30, 31:21)

М: Я. Адетокунбо (31), Холидэй (23), Б. Лопес (18), Инглс (16).

О: Энтони (28), Фульц (21), Картер (19 + 10 подборов), Ф. Вагнер (18).

«Хьюстон» — «Мемфис» — 99:113 (19:25, 25:22, 24:38, 31:28)

Х: Грин (20), Мартин (19), Портер (11), Шенгюн (11), Тэйт (11).

М: Бэйн (30), Морант (20), Джарен Джексон (17), Брукс (16).